هولندا تمدّد حظر التجوّل حتى 2 مارس

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الهولندية أمس الاثنين تمديد حظر التجول لمكافحة كوفيد-19 حتى الثاني من مارس وهو إجراء تسبب بأسوأ أعمال شغب عرفتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية.

وحظر التجول المطبق منذ 23 يناير من الساعة 21,00 الى الساعة 04,30 هو الأول منذ الحرب العالمية الثانية، وكان يفترض أن ينتهي في العاشر من الجاري.

وتمديده ثلاثة أسابيع "ضرورة لان نسخا متحورة جديدة أكثر عدوى من كورونا تنتشر بسرعة في هولندا" كما أعلنت الحكومة في بيان بعد اجتماع وزاري.

وأضاف البيان أن أكثر من 95% من الهولنديين يحترمون حظر التجول وتدابير أخرى لمواجهة كوفيد-19 كالحد من عدد زوار كل أسرة يوميا بشخص واحد وحظر الرحلات القادمة من بعض الدول.

والأسبوع الماضي، مددت لاهاي تدابير أخرى حتى الموعد نفسه لا سيما إغلاق الحانات والمطاعم والمحلات غير الضرورية على الرغم من فتح المدارس أمس الاثنين.

وأدى فرض حظر التجول الى اضطرابات في البلاد واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خصوصا في امستردام وروتردام ولاهاي.

واعتقلت الشرطة أكثر من 400 شخص وصفهم رئيس الوزراء مارك روته ب"المجرمين".

وحكم على موقوفين اتهموا بارتكاب أعمال عنف بعقوبات قصيرة بالسجن أو القيام بأعمال للمصلحة العامة.

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