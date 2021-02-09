باكستان تبحث عن 3 متسلقين مفقودين

المصدر: (إسلام آباد - د.ب.أ)

استأنفت مروحيتان تابعتان للجيش الباكستاني، أمس، البحث عن ثلاثة متسلقين فُقدوا أثناء تسلقهم جبل «كيه 2»، ثاني أعلى قمة في العالم، أثناء فصل الشتاء. وقال كارار حيدري، المتحدث باسم «نادي جبال الألب الباكستاني» التابع للحكومة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المروحيتين تتبعتا طريق المتسلقين حتى ارتفاع 7000 متر، بينما قام فريق منفصل بالبحث سيراً على الأقدام.

وفقد المتسلقون الثلاثة - وهم الباكستاني محمد علي سادبارا، والايسلندي جون سنوري، والتشيلي موهر برييتو - الاتصال بالمعسكر الرئيسي يوم الجمعة الماضي. ويواجه رجال الإنقاذ ظروفاً جوية تتسم بالصعوبة مع تلاشي الآمال في العثور على المتسلقين أحياء فوق قمة جبل «كيه 2» بباكستان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز