ألمانيا والسويد تطردان دبلوماسيين روسيين في إطار المعاملة بالمثل

أكدت كل من ألمانيا والسويد طرد دبلوماسيين روسيين في إطار المعاملة بالمثل.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين طرد موظف بالسفارة الروسية في برلين، ردا على طرد دبلوماسي ألماني في روسيا الاسبوع الماضي.

وكانت روسيا قد طردت الاسبوع الماضي ثلاثة دبلوماسيين، من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب مشاركتهم المزعومة في مسيرات وتجمعات لدعم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، حسبما ذكرت الخارجية الروسية.

فيما أخطرت السويد اليوم الاثنين روسيا بأن أحد العاملين في السفارة الروسية سيُطلب منه مغادرة البلاد وذلك بعدما طردت موسكو دبلوماسيا سويديا من روسيا يوم الجمعة.

وقالت وزيرة الخارجية آن ليند في تغريدة على تويتر "هذا رد واضح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي عمله فحسب".

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