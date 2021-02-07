زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفيليبين

المصدر: أ ف ب

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا قويا ضرب الأحد جنوب الفيليبين حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار.

وقالت المعهد الأميركي إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ). وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.

وكان زلزال شدته سبع درجات ضرب جنوب الفيليبين في نهاية يناير. وقد وقع على بعد 310 كلم جنوب شرق مدينة دافاو في جزيراة مينداناو أيضا.

والفيليبين جزء من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

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