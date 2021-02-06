العالم في صور

الأمن التركي يقمع احتجاجاً لطلبة جامعة بوغازيجي على تعيين حليف لأردوغان رئيساً للجامعة.

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شرطي ينظم حركة السير بعد ساعات من انقلاب نفذه الجيش في ميانمار.

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عناصر من الشرطة النسائية في غوجارات الهندية خلال انتظار تلقي لقاح «كورونا».

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سوري يحمل طفلاً إثر تفجير استهدف مدينة اعزاز الواقعة تحت الاحتلال التركي.

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طفل فلسطيني يتكئ على كيس مساعدات حصل عليه من مركز أممي للمساعدات في قطاع غزة.

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عناصر أمن يعتقلون متظاهراً يطالب بإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني في موسكو .

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إسرائيلية تتظاهر في تل أبيب ضد تشديد إجراءات الإغلاق بسبب تفشي «كورونا» .

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