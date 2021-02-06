العالم في صور
الأمن التركي يقمع احتجاجاً لطلبة جامعة بوغازيجي على تعيين حليف لأردوغان رئيساً للجامعة.
***
شرطي ينظم حركة السير بعد ساعات من انقلاب نفذه الجيش في ميانمار.
****
عناصر من الشرطة النسائية في غوجارات الهندية خلال انتظار تلقي لقاح «كورونا».
****
سوري يحمل طفلاً إثر تفجير استهدف مدينة اعزاز الواقعة تحت الاحتلال التركي.
****
طفل فلسطيني يتكئ على كيس مساعدات حصل عليه من مركز أممي للمساعدات في قطاع غزة.
****
عناصر أمن يعتقلون متظاهراً يطالب بإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني في موسكو .
*****
إسرائيلية تتظاهر في تل أبيب ضد تشديد إجراءات الإغلاق بسبب تفشي «كورونا» .
تعليقات