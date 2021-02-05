26 قتيلاً بهجومين في أفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

قُتل 16 فرداً من قوات الأمن الأفغانية وأصيب اثنان آخران في هجوم شنته حركة طالبان على موقع تابع لهم في منطقة «خان آباد» بإقليم قندوز شمال البلاد، الليلة الماضية كما أعلنت السلطات الأفغانية اليوم مقتل أكثر من عشرة عناصر موالية للحكومة الليلة الماضية أيضاً في هجوم شنته حركة طالبان على نقطة تفتيش في شمال أفغانستان.

وأكد رباني رباني، أحد أعضاء المجلس الإقليمي في قندوز، أن الهجوم الأول وقع بمنطقة خان آباد.

وأضاف أنه تم احتجاز اثنين من قوات الأمن خلال هجوم طالبان.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأفغانية اليوم مقتل أكثر من عشرة عناصر موالية للحكومة الليلة الماضية بهجوم شنته حركة طالبان على نقطة تفتيش في شمال أفغانستان.

ويندرج هذا الهجوم ضمن هجمات عدة جرت في البلاد التي شهدت في الأشهر الأخيرة تجدداً للعنف، فيما تجري المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية.

أدى الهجوم إلى اندلاع «معركة عنيفة» أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر في صفوف القوات الحكومية، وفق ما أكد عبد الستار ميرزاكوال، حاكم ولاية قندوز التي وقع فيها الهجوم.

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