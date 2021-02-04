شاهد.. ماكرون يصر على حمل المظلة لحماية رئيس الوزراء السلوفاكي

المصدر: وكالات

نشرت وسائل الإعلام موقف معبر عن الصداقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السلوفاكي، إيجور ماتوفيتش، أثناء استقبال الأخير في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا، إيجور ماتوفيتش، يلقي كلمة وسط أجواء ممطرة أمام قصر الإليزية، مما دفع ماكرون لحمل المظلة له من أجل حمايته من الأمطار.

وحاول عدد من مساعدي الرئيس الفرنسي تقديم المساعدة له، ومنحه مظلة أخرى من أجل ماتوفيتش إلا أنه كان يرفض في كل مرة ويصر أن يقوم هو بحمل المظلة للضيف، وأنه ليس بحاجة إلى مساعدة من أحد.

وتواصل إصرار ماكرون على حمل المظلة لماتوفيتش حتى بعد الانتهاء من كلمته، وصعودهما للسلم، وذلك بعدما اقترب أحد العسكريين من الرئيس الفرنسي عارضا حمل المظلة له، إلا أنه تجاهله.

وحرص ماكرون على أن يوصل رئيس وزراء سلوفاكيا إلى داخل قصر الإليزية وهو يحمل المظلة ويتبادل الحديث والابتسامات مع إيجور ماتوفيتش.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز