مقتل ثلاثة أشخاص في سلسلة هجمات بسيارات مفخّخة بأفغانستان

المصدر: (كابول ـ وكالات)

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم رجل دين أفغاني بارز في سلسلة هجمات بسيارات مفخّخة في مناطق عدة في أفغانستان بينها العاصمة كابول، وفق مسؤولين. وأعلن مسؤولون مقتل شخصين أحدهما رجل الدين الأفغاني البارز محمد عاطف، رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، وذلك بتفجير استهدف سيارة كانت تقلّهما في وسط كابول.

ودان الرئيس الأفغاني أشرف غني الجريمة التي حمّل طالبان مسؤوليتها. وجاء في بيان للرئاسة «على متمردي طالبان أن يعوا أنهم لن يتمكنوا من تنفيذ النوايا الشريرة عبرالإرهاب».

واستهدف تفجير ثانٍ سيارة تابعة لوزارة الداخلية في كابول، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح. واستهدف تفجيررابع سيارة عضو في الجمعية الوطنية في كابول، ما أدى إلى جرح شخصين. وقُتل شرطي في تفجير اخر استهدف سيارتهم في مدينة جلال أباد.

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