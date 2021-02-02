الديمقراطيون يتهمون ترامب بالخيانة

المصدر: وكالات

اعتبر المدعون الديموقراطيون في محاكمة دونالد ترامب في نص مرافعتهم التي نشرت "الثلاثاء" أن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونغرس في السادس من يناير يشكل "خيانة ذات بعد تاريخي".

وقال المدعون إن "الرئيس حرض حشداً عنيفا على مهاجمة "مبنى" الكابيتول" و"عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، طالبين "إدانته" في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير.

واقتحم أنصار ترامب يوم 6 يناير الماضي مبنى الكابيتول بعد أن ألقى أمامهم خطاباً دعاهم فيه إلى التوجه إلى مبنى الكونغرس بينما كان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يعقدون جلسة للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر 2020.

وأدى اقتحام الكونغرس إلى فوضى عارمة ووفاة خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة.

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