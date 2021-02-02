جاباروف يعيد بعث وزارة الدفاع في قرغيزستان

المصدر: البيان الإلكتروني

قال المكتب الصحفي للرئيس القرغيزي، أمس، إن رئيس الجمهورية صدر جباروف، قرر إعادة إنشاء وزارة الدفاع في البلاد.

وذكر المكتب، أن الوزارة كانت موجودة في 1993-2015، وبعد ذلك، تم في عهد الرئيس ألمازبيك أتامباييف، إعادة تشكيلها لتتحول إلى لجنة الدولة لشؤون الدفاع.

في تلك الفترة، تم وضع جميع الهيئات الأمنية ومؤسسات القوة، بما في ذلك لجنة الدولة لشؤون الدفاع، تحت إشراف هيئة الأركان العامة.

ونقل المكتب الصحفي، عن نص المرسوم الرئاسي: "نعتبر أنه من الضروري، تشكيل وزارة الدفاع في جمهورية قرغيزستان على أساس لجنة الدولة لشؤون لدفاع في جمهورية قرغيزستان، وكذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية قرغيزستان"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقا للمكتب الصحفي، وقع جاباروف، هذا المرسوم "بهدف التطوير التالي لمنظومة التحكم في القوات المسلحة".

وأوصى المرسوم، حكومة الجمهورية باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المترتبة على هذا المرسوم.

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