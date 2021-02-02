ترامب مطالب اليوم بالرد على مساءلته

المصدر: (واشنطن - رويترز)

تتبلور هذا الأسبوع، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثانية، غير المسبوقة، من خلال رسم الديمقراطيين إطاراً لدعواهم، وسعي ترامب على عجل، لإعداد دفاعه وسط ارتباك في فريق محاميه. ومن المقرر أن يقدّم ترامب رده على الاتهام الموجه له اليوم، لكنه غيّر رئيس فريق المحامين في عطلة الأسبوع.

وسيكون أمام فريقه الجديد، بقيادة المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور، ما يزيد قليلاً على أسبوع، للاستعداد قبل بدء المحاكمة في التاسع من فبراير الجاري. رغم ذلك، فإن الديمقراطيين الذين يسعون لإدانته بتهمة «التحريض على التمرد»، يواجهون مهمّة شاقة، حيث يتعين عليهم إقناع ما لا يقل عن 17 من بين 50 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، بأن ترامب مذنب بالتحريض على مهاجمة الكونغرس في 6 يناير، لمنع التصديق على فوز جو بايدن.

وسيقدم الديمقراطيون بمجلس النواب، الذين سيعرضون الأمر على مجلس الشيوخ، إيجازاً يسبق المحاكمة، لشرح قضيتهم ضد ترامب. كما سيحددون بحلول اليوم، إذا كانوا ينوون استدعاء شهود، فيما يصطف معظم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ضد الإدانة.

ويمكن للفريق القانوني لترامب، أن يجادل بأنه كان يمارس حق حرية التعبير عن الرأي، عندما تحدث إلى مؤيديه أمام البيت الأبيض، قبل أن يتجهوا إلى كابيتول هيل.

وبغض النظر عن النهج الذي سيتبعه محامو الدفاع، من المتوقع أن تستغرق المحاكمة أياماً قليلة.

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