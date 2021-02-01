اعتقال زعيمة ميانمار ورئيسها

المصدر: د ب أ

اعتقل الجيش في ميانمار الزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سو كي، والرئيس وين مينت، وفقا لما ذكره المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال الدكتور "ميو نيونت" إن العديد من مسؤولي الحزب الآخرين بما في ذلك عضو اللجنة التنفيذية المركزية "ثين أو" اعتقلوا أيضا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وقال متحدثًا عبر الهاتف من مدينة يانجون الرئيسية في ميانمار إنه يتوقع أن يأتي أفراد الأمن قريبا لاعتقاله أيضا.

وقال: "أنا الآن في انتظار وصولهم".

وتصاعدت التوترات بين الجيش القوي والحكومة المدنية خلال الأيام الأخيرة بعد أن رفض متحدث باسم الجيش استبعاد القيام بانقلاب بعد زعمه احتمال حدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها حزب سو كي.

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