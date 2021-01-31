اللقاحات الصينية تحظى بثقة العديد من البلدان

المصدر: دبي - أمجد عرار

في السادس عشر من يناير توجه الرئيس الصربي الكسندر فوزيتش إلى المطار لاستقبال الدفعة الأولى من لقاحات «كورونا»، التي طورتها شركة سينوفاك الصينية. وقال فزيتش إن هذه اللقاحات دليل على العلاقات الوثيقة والصداقة الحميمة بين صربيا والصين.

ووفقاً لقناة الصين العاليمية «بالعربية» فإنه بالإضافة إلى ذلك، تلقت ستة آلاف قرية على التوالي لقاحات صينية ضد «كورونا». ووافقت دول عديدة، منها دول عربية، على الاستخدام الطارئ للقاحات الصينية وتسجيلها من جانب هيئاتها الطبية المختصة، فيما تسعي مزيد من البلدان لشراء لقاحات من الصين، مثل الجزائر وأذربيجان وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وماليزياوبيرو، وغيرها من الدول.

وعلقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في ديسمبر الماضي، أن اللقاحات الصينية من المتوقع أن تصبح شريان حياة للدول النامية.

وتقول قناة الصين العالمية «بالعربية» إن الصين، من وعدها الأول بجعل لقاحها ضد فيروس منتجاً عاماً عالمياً إلى الانضمام إلى خطة منظمة «كوفاكس» بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى استخدام الإجراءات العملية لتقديم المساعدة للبلدان النامية، قدمت بحدود قدراتها على إتاحة إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمّل تكاليفها في البدان النامية.

التزام صيني

وكانت الصين، أكدت في 14 ديسمبر الماضي، التزامها بتمكين الدول النامية من الحصول على لقاحات «كورونا». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين، تعليقاً على موافقة عدد من الدول لاسيما في منطقة الشرق الأوسط على التسجيل الرسمي للقاح «سينوفارم» الصيني وبدء بعضها في تسلم أولى شحنات اللقاح الصيني، إن الصين ستعمل على زيادة وتيسير إمكانية حصول الدول النامية على هذه اللقاحات، بما يتفق مع احتياجاتها، ووفقا للقواعد ذات الصلة.

وفي 15 ديسمبر، نقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن شركات اللقاحات الصينية لا تدخر جهداً في تطوير أبحاث اللقاحات وتطويرها، وقد دخلت العديد من اللقاحات المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية.

وقال إن الحكومة الصينية تدعم بنشاط التعاون بين الشركات الصينية والدول الأخرى في أبحاث اللقاحات وتطويرها، مضيفاً إن الصين على اتصال وتعاون وثيقين مع منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين «كوفاكس».

تعاون دولي

ونوّه وانغ إلى أن الحكومة الصينية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في ضمان حصول جميع الدول على لقاحات آمنة وفعالة بشكل متساو، مشيراً إلى أنه بالنسبة للدول الأقل نمواً أو بعض البلدان النامية، ستقدم الصين مساعدات لها في الحصول على اللقاح والقدرة على تحمل تكاليفه من خلال وسائل مثل تقديم المساعدات.

وعند الإجابة على سؤال حول الشفافية في التصريح بالاستخدام الطارئ للقاحات، قال المتحدث إن الصين تولي دائما أهمية كبيرة لسلامة اللقاحات وفعاليتها.

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