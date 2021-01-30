مقتل 14 جندياً باعتداء على قاعدة عسكرية في أفغانستان (أون لاين)

المصدر: كابول - د.ب.أ

لقي 14 جندياً على الأقل حتفهم اليوم السبت بانفجار سيارة مفخخة في إقليم نانغارهار بشرقي أفغانستان.

وقال عضو المجلس المحلي أجمل عمر إن أربعة آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في منطقة شريزاد بالإقليم، موضحاً أن انتحارياً استهدف بالمركبة قاعدة عسكرية في المنطقة.

من جهته، أكد مصدر أمني في الإقليم وقوع التفجير، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها لاحقاً عن التفجير.

وفي إقليم وردك وسط أفغانستان، أسفر اشتباك بين الشرطة وميليشيا قائد محلي بالإقليم عن مقتل سبعة من أفراد الميليشيا، طبقاً لما ذكرته وزارة الداخلية الأفغانية الليلة الماضية.

وأسفرت المناوشة عن إصابة تسعة أفراد ميليشيا آخرين وبعض من عناصر الشرطة بجروح.

واعتقلت الشرطة 68 من أفراد الميليشيا، الذين عرقلوا أنشطة الشرطة بمنطقة بحسود بالإقليم، طبقاً لما ذكرته الوزارة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أكد للرئيس الأفغاني أشرف غني أول من أمس أن الولايات المتحدة تراجع ما إذا كانت طالبان قد أوفت بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وتقليل العنف بموجب اتفاق السلام المبرم فبراير الماضي.

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