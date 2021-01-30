العالم في صور

مزارعون هنود خلال مسيرة في نيودلهي ضمن احتجاج ماراثوني مستمر منذ أسابيع ضد قانون يهدف لتحديث القطاع الزراعي. ( أ.ب)

طفل على باب منزل متهالك وسط فيضانات غير مسبوقة غمرت أجزاء واسعة من موزمبيق. (أ.ف.ب)

الشرطة تطلق المياه على محتجين ضد تشديد إجراءات الوقاية من «كورونا » في أمستردام . (رويترز)

متظاهرة روسية تتعرض للاعتقال في موسكو ضمن احتجاجات واسعة تطالب بإطلاق سراح المعارض نافالني. ( أ.ب )

عمال في أحد حقول البروكلي بكاليفورنيا حيث ينخرط في العمل العديد من المهاجرين بطريقة غير شرعية. (أ.ف.ب )

رجال ونساء يستعدون لنبش القمامة في المالكية شمال شرق سوريا.. وفي الخلفية مضخة لاستخراج النفط فيما تحلق مروحية أمريكية في السماء. (أ.ف.ب)

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