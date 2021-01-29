400 مليون جرعة إضافية من «أسترازينيكا » لأفريقيا

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك،أمس، في بيان أن لقاحهما ضد كورونا يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا البريطانية وجنوب الأفريقية، فيما ضمن الاتحاد الأفريقي الحصول على 400 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا.

وقالت شركتا شركتا فايزر وبايونتيك في البيان إن «فوارق طفيفة» رصدت في اختبارات مقارنة الفيروس الأصلي والنسختين المتحورتين الجديدتين «لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض يذكر في فعالية الفيروس». وقال البيان إن الاختبارات في المختبر «لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة»، وأكد في الوقت نفسه أن التحالف «يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة» إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

في سيئول، قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، إنه من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية في إعطاء جرعات اللقاح في فبراير المقبل. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، عن وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها القول، إن بداية إعطاء اللقاح ستكون خلال الربع الأول من العام، وذلك بالأشخاص المقيمين في مستشفيات الرعاية، والعاملين في المؤسسات الطبية شديدة الخطورة.

اللقاح بأفريقيا

في نيروبي، قال مسؤول صحي إن الاتحاد الأفريقي ضمن الحصول على 400 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا، في إطار المساعي الرامية لتطعيم 60 في المئة من سكان القارة خلال 3 سنوات. وقال جون نكينجاسونغ رئيس جهاز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن الاتحاد سيحصل على 400 مليون جرعة ينتجها معهد سيروم الهندي من لقاح أوكسفورد/‏‏‏‏أسترازينيكا، علاوة على 270 مليون جرعة جرى تأمينها في السابق.

وعلى جبهة منفصلة عن جهود الاتحاد الأفريقي، ستحصل القارة على حوالي 600 مليون جرعة لقاح هذا العام عبر برنامج كوفاكس الذي تشارك الأمم المتحدة في قيادته، ويهدف لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وتطمح الأجهزة الصحية لتطعيم نحو 30 إلى 35 في المئة من سكان أفريقيا هذا العام على أن تزيد هذه النسبة إلى 60 في المئة خلال ما بين عامين وثلاثة أعوام. ويقول الاتحاد الأفريقي إن اللقاحات التي حصل عليها فريق العمل الخاص باللقاحات سيتم توزيعها بحسب أعداد السكان.

توصية

وأوصت اللجنة الألمانية للتلقيح أمس بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبر أسترازينيكا، فقط للأشخاص الذين لا تفوق أعمارهم 65 عاماً بسبب نقص المعطيات المرتبطة بالأشخاص الأكبر سناً. وكتبت لجنة التلقيح في وثيقة «لقاح أسترازينيكا موصى به حالياً فقط للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً»، وأشارت الوثيقة إلى أن «المعطيات المتوفرة حالياً غير كافية لتقييم فعالية اللقاحات» للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً.

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