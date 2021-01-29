الاتحاد الاوروبي يطلب تفتيش الموقع البلجيكي لتصنيع لقاحات أسترازينيكا

المصدر: ا ف ب

طلبت المفوضية الأوروبية من إدارة الدواء البلجيكية أن ترسل بعثة تفتيش إلى مصنع بلجيكي منتج للقاحات مجموعة أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا، بعد إعلان الشركة عن تأخير في تسليمها للجرعات المقررة بسبب "تراجع في الإنتاجية".

وأكد مساء أمس الخميس مصدر في الوكالة الفدرالية البلجيكية للأدوية والمنتجات الصحية لفرانس برس أن التفتيش قد جرى و"بعض الوثائق والبيانات" قد صودرت ويجري "التحقق منها".

وكانت معلومات أولية من الوكالة البلجيكية قد ألمحت إلى أنّ عملية التفتيش لم تحصل بعد.

ويقع المصنع في سينيف في الجنوب البلجيكي الناطق بالفرنسية. وتشغّله المجموعة الأمريكية "تيرمو فيشر ساينتفيك" التي استلمته منتصف يناير من "نوفاسيب" الفرنسية المتخصصة بخدمات قطاع صناعة الدواء.

وأكدت الإدارة البلجيكية بدايةً أن الموقع لا يزال تحت إدارة "نوفاسيب".

ويهدف التفتيش والتحقق من العناصر التي جمعت من المكان إلى "طمأنتنا بأن التأخر في تسليم اللقاحات عائد بالفعل إلى مشاكل في الإنتاج في الموقع البلجيكي" المتعاقد مع أسترازينيكا، كما أكد من جهته مكتب وزير الصحة البلجيكي فرانك فادانبروك.

وهو من منح التفويض لوكالة الدواء "بطلب من المفوضية الأوروبية" وفق المكتب.

وقال مكتب الوزير إنه "تماشياً مع الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالة، يجري التفتيش بالتعاون مع الدول الأخرى، بهدف ضمان الشفافية والموضوعية"، مشيراً إلى أن "خبراء هولنديين وإيطاليين وإسبانيين" يعملون إلى جانب البلجيكيين.

وتحدثت أسترازينيكا الأسبوع الماضي عن "انخفاض في الإنتاجية" في أحد مواقع التصنيع الأوروبية، وأكدت للاتحاد الأوروبي أنها لن تستطيع تسليم إلا "ربع" الجرعات التي جرى التعهد بها أساساً للدول الـ27 الأعضاء فيه خلال الفصل الأول من العام، وفق مسؤولة أوروبية.

وطلبت بروكسل مسبقاً 400 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ولم تقتنع بتبريرات المجموعة واعتبرتها "غير مرضية".

وأوضحت مسؤولة أوروبية الأربعاء أنه بموجب شروط العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي على أسترازينيكا استخدام أربعة مصانع لضمان إنتاجها: اثنان في الاتحاد الأوروبي أحدهما في بلجيكا، واثنان في المملكة المتحدة.

واعتبرت أنه طالما أن المصانع الأخرى للمجموعة، المكلفة تصنيع جرعات مخصصة للاتحاد الأوروبي، لم تتأثر، فينبغي إذا تعويض المشكلة الصناعية في بلجيكا في موقع آخر، معتبرةً في الوقت نفسه أن "تفسيرات (المجموعة) تفتقر إلى الاتساق".

وطلب الاتحاد الأوروبي من أسترازينيكا استخدام مصانعها في بريطانيا، كما ينص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أغسطس 2020، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها للاتحاد الأوروبي.

وفي حين أقرّت السلطات الأوروبية أن عقدها مع أسترازينيكا، الذي لم ينشر، يتضمن بنوداً حول التحقق من مواقع الإنتاج، رفض متحدث باسم المفوضية الأربعاء التعليق على طلب التفتيش في بلجيكا.

وأكدت وكالة الدواء البلجيكية الخميس أنها قامت بزيارة أخرى للمصنع في سينيف في يناير من أجل إجراء تفتيش روتيني مقرون بتفتيش من أجل الموافقة على توسيع قدرات الموقع، لكن "بدون أي صلة خاصة بالمفوضية الأوروبية".

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