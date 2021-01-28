فرنسا.. مسلح يقتل سيدة ويصيب 3 من رجال الشرطة

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن مسلحًا أطلق النار على موظفة في شركة للتوظيف في فالينس صباح الخميس وأرداها قتيلة، قبل أن يتوجه إلى شركة في منطقة أرديش حيث أصاب امرأة أخرى.

وفي التقاصيل، دخل مسلح وكالة Pôle Emploi المختصة في التوظيف حوالي الساعة 9 صباحًا، حيث قتل موظفة. وذهب بعد ذلك إلى مقر شركة (Faun ) المتخصصة في جمع النفايات، في منطقة آرديش حيث أصاب مديرة الموارد البشرية بجروح خطيرة.

وبعدها فر المسلح المشتبه به بالسيارة، وعبر جسرا باتجاه فالينس، فاصطدمت سيارته بسيارة شرطة حاولت اعتراضه.

وأصيب ضباط الشرطة الثلاثة الذين كانوا في السيارة بجروح طفيفة، حسب موقع فرانس بلو. ثم تم القبض على الرجل.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس في تغريدة: "المأساة التي حدثت في فالينس أحزنت البلد كله. أتوجه إلى أسر الضحايا وأقاربهم بخالص عزائي وأؤكد لهم تضامن الجميع معهم." وقالت وزيرة العمل اليزابيث بورن، التي من المقرر أن تتوجه إلى مقر الحادث بعد الظهر، إنها "تأثرت كثيرا بالمأساة". وكتبت على موقع تويتر "أفكر كثيرا بأقارب الضحية والموظفين في "بول إمبلوي Pôle Emploi ".

ووفقاً للتحقيقات الأولية فإن المسلح كان يعمل مهندساً لدى شركة (Faun) وطرد منها قبل عشر سنوات.

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