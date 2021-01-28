جونسون: ليس ممكناً إعادة فتح المدارس قبل 8 مارس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لن يكون من الممكن إعادة فتح المدارس قبل الثامن من مارس المقبل، مبينا أن القرار النهائي سيعتمد على تحقيق أهداف التطعيم.

وقال جونسون في كلمة أمام مجلس العموم، إنه إذا تقرر فتح المدارس فسيتم إخطارهم بذلك قبل أسبوعين، مشيرا إلى أنه سيحدد "خارطة طريق" للخروج من الإغلاق في 22 فبراير، إذا لم تكن هناك متغيرات جديدة واستمر تقديم اللقاح كما هو مخطط.

كما أعلن عن فرض الحجر الصحي الإلزامي لبعض المسافرين من 22 دولة مصنفة ضمن "القائمة الحمراء" وفق روسيا اليوم.

وكان جونسون أعرب يوم الثلاثاء عن أسفه لتجاوز أعداد الوفيات بفيروس كورونا 100 ألف حالة، قائلا: "أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".

وأصبحت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بوباء كوفيد-19، فيما تعول الحكومة على حملات التطعيم للخروج من الأزمة الصحية التي تفاقمت بسبب ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا على أراضيها.

ووفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة البريطانية، سجلت 1631 وفاة إضافية حصلت بعد 28 يوما من اختبار إيجابي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 100162.

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