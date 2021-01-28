هل ينجح بايدن في إزالة وصف ترامب للإعلام بـ«عدو الشعب»؟

المصدر: واشنطن ـ أمير نبيل

كيف ستكون صورة العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والإعلام في بلاده؟، هاجس لدى الإدارة الجديدة، بعد أربع سنوات من توتر هذه العلاقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دأب على وصف الإعلام الأمريكي بأنه «عدو الشعب»؟.

الآن وترامب خارج السلطة، تواجه وسائل الإعلام الأمريكية مهمة جديدة، وهي أن تبرهن عدم تحيزها وهي تغطي أخبار الرئيس الجديد، والذي يعتقد أنه كان هناك شبه اتفاق غير معلن من جانب الصحافيين على تأييده في انتخابات 2020.

صورة لصيقة

ويتهم الجمهوريون وسائل الإعلام بالسقوط في التحيز، وهي صورة ظلت لصيقة بهم وربما تأكدت حين تنفس الصحافيون الصعداء بعد فوز بايدن. وكثيراً ما كان يلقى الصحافيون باللائمة على ترامب إذ يتهمونه بالنيل منهم والحط من شأنهم، لكن البيانات تفيد بأن عدم ثقة الأمريكيين في وسائل الإعلام كان أمراً سابقاً على ترامب.

على أن ترامب أطلق الكثير من الهجمات ضد الصحافة والإعلام باستخدام عبارته الشهيرة «الأخبار الملفقة». فهل يمكن للصحفيين أن يكونوا محايدين في تغطيتهم لأخبار الرئيس الجديد بالبيت الأبيض؟ يرى توماس جيفت الخبير بمركز السياسات الأمريكية أن الصحافيين بحاجة إلى اتخاذ بعض الخطوات حتى يتجنبوا انتقادهم بعدم الموضوعية في ظل حكم بايدن. أولى هذه الخطوات هو عدم اعتبار ترامب مرجعية يقاس عليها، نظراً لأن كل إدارة لديها نصيب من الخطأ، وربما الأكاذيب، مشيراً إلى أن ترامب سجل أرقاماً قياسية في هذا الشأن.

تغطية مكثفة

وذكر جيفت أن من بين هذه الخطوات كذلك أن الهدف ليس هو ضمان أن ترامب لا يترشح مجدداً، ومهما فعل ترامب على مدى السنوات الأربع المقبلة، سواء كان جيداً أو سيئاً، لابد من تغطيته إعلامياً وبكثافة أيضاً، حتى بالرغم من عدم تفضيل الصحافيين لأية أخبار تخرج من منتجع «مار ـ آ ـ لاجو» لترامب بولاية فلوريدا فسوف تظل أخباراً مهمة.

ويؤكد الخبير الأمريكي على ضرورة أن يحكم الصحافيون على بايدن بمعاييره، إذ وعد بأن يعمل على توحيد كلمة الأمريكيين وأنه سيناضل من أجل الذين لم يدعموه بنفس قدر ما سيفعله لمؤيديه، وعلى الصحافيين أن يراقبوا تنفيذ هذا الوعد من خلال السياسات وليس الأقوال.

وأمضى الصحفيون السنوات الأربع الماضية في وضع دفاعي، وحتى لو أن بايدن ليس ترامب، يجب أن يبقى الإعلام في حالة تأهب، وينبغي ألا يتغير هذا الموقف، لأن اكتساب ثقة الرأي العام سوف يأتي من خلال التعامل مع بايدن بصورة نزيهة.

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