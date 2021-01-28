إنذار بوجود قنبلة بمصنع لقاحات بريطاني

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أفادت الشرطة البريطانية أمس، عن «حادث» في موقع صناعي في شمال مقاطعة ويلز، حيث أطلق إنذار بوجود قنبلة في مصنع ينتج لقاحات أسترازينيكا/أكسفورد ضد كورونا. وقالت الشرطة المحلية في بيان «نتعامل حالياً مع حادث جارٍ في المنطقة الصناعية في ريكسام».

وأضافت إن «الطرق قطعت حالياً ونطلب من المواطنين تفادي المنطقة حتى إشعار آخر».

وأوضحت مجموعة ووكهارد للأدوية على «تويتر» أن مصنعها «أخلي جزئياً بانتظار إجراء تحقيق معمّق» إثر تلقيه «رزمة مشبوهة».

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، انتشر في الموقع فريق لإزالة المتفجرات مجهز بروبوت لتفكيك العبوات.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون زار الموقع في نوفمبر والتقطت صور له وهو يعاين عبوات من لقاح مجموعة أسترازينيكا قبل أن تعطي السلطات الصحية الضوء الأخضر لاستخدامه.

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