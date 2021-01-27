فرنسا: الهجمات الحوثية خطر يتهدد المنطقة

المصدر: باريس - وكالات

أكدت فرنسا تضامنها بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، حيث تُستهدف مناطق مأهولة في انتهاك للقانون الدولي.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم، إن الصواريخ والمسيرات تشكل مؤشراً على حجم الخطر الذي يتهدد المنطقة. وأضافت أن فرنسا وضعت منذ سبتمبر 2019 وسائل دفاع جوي بتصرف السعودية.



يشار إلى أن الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية اعترضت يوم 23 يناير الجاري، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

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