«كوفاكس» يعد «شرق المتوسط» بـ 355 مليون جرعة لقاح

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات كورونا يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس، وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر. وقال إيفان هوتين المسؤول بالمنظمة للصحافيين إن الجرعات الأولى المقدمة من «كوفاكس» للمنطقة ستصل في فبراير.



وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.



ويشارك في قيادة كوفاكس التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى. والبرنامج مصمم لضمان توزيع عادل للقاحات كورونا عالمياً. وقال كوفاكس إنه يهدف إلى توريد 1.8 مليار جرعة للدول الأكثر فقراً هذا العام.



وقال ريتشارد برينان، وهو مسؤول آخر بالمنظمة، إن خمس دول على الأقل في منطقة شرق المتوسط ستستفيد من الدفعة الأولى من اللقاحات لكن قائمة الدول لم تؤكد بعد.



وقال مسؤولون إن الدول الأكثر سكاناً والأقل دخلاً وذات نظم الرعاية الصحية الأضعف والمتوقع أن تكون أبطأ في تنفيذ حملات التطعيم سيكون لها الأولوية في الحصول على اللقاحات من «كوفاكس». وقال برينان إن ثماني دول في منطقة شرق المتوسط بدأت حملات تطعيم وعشر دول سجلت ظهور سلالة متحورة جديدة واحدة أو أكثر من الفيروس، لكن من المرجح أن تكون السلالات المتحوّرة أوسع انتشاراً من ذلك.

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