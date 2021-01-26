قرقاش مهنئاً بلينكن: نتطلع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا

المصدر: دبي، واشنطن - البيان، وكالات

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بوزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، وهنأه على مصادقة الكونغرس على تعيينه لمنصب وزير الخارجية. وكتب معاليه في تغريدة: «نبارك لسعادة أنطوني بلينكن المصادقة على تعيينه في منصب وزير خارجية الولايات المتحدة»، واصفاً بلينكن بأنه مهني رصين ومتواضع. وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية».



وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء بغالبية كبيرة على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه.



ونال وزير الخارجية الجديد تأييد 78 عضواً مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.



واعلن رئيس كتلة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش قبل التصويت رفضه عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.



بدوره، اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن بلينكن هو «الشخص المناسب لتعزيز موقع أمريكا على الساحة العالمية».



وقال: «طوال أربعة أعوام، أضعف دونالد ترامب تحالفاتنا وشوّه سمعة أمريكا في الخارج. علينا أن نعيد تأكيد تمسكنا بحلف شمال الأطلسي والتحالفات الأخرى عبر العالم».

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