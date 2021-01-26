استطلاع: أغلبية أمريكية تؤيّد منع ترامب تولي أي منصب

المصدر: واشنطن - وكالات

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث الأمريكية أن غالبية الأمريكيين يرغبون بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل.

ووفق الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مجلة نيوزويك أمس، ونقلته وكالة سانا السورية اليوم، فإن «57 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم أيدوا منع ترامب من تولي منصب رسمي مرة أخرى، بينهم تسعون بالمئة من الديمقراطيين و19 بالمئة من الجمهوريين، وذلك في تحوّل في آراء نسبة من الناخبين الجمهوريين وانقلابهم إلى الجانب الآخر ضده».

وكان استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة اى بي سي نيوز الإخبارية في وقت سابق أظهر أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون إجراءات عزل ترامب ومنعه من الترشح للرئاسة في المستقبل.

وترامب هو أول رئيس في الولايات المتحدة يخضع لمحاكمتين برلمانيتين بهدف عزله من منصبه، حيث جرت الأولى في سبتمبر عام 2019 لسوء استخدامه السلطة بهدف تحقيق أهداف شخصية بينما تجري الثانية حالياً بعد تحريض الأخير مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من الشهر الجاري لكن مع تأييد عدد من كبار الجمهوريين لمحاكمته هذه المرة.

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