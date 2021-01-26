لماذا يتحدث الجميع عن ساعة الرئيس الجديد بايدن؟

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أثارت ساعة ارتداها جو بايدن ضجة على الإنترنت بعد أن تم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد ارتدى ساعة رولكس بقيمة 7000 دولار أمريكي لأداء اليمين الدستورية. وهي أغلى من أي ساعة أخرى ارتداها رؤساء أمريكا السابقين.

اختار بايدن ساعة رولكس من طراز (ديت جست) المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مينا زرقاء لارتدائها في أول يوم له في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الساعة بأنها خروجًا عن المألوف، إذ ظهر الرؤساء السابقين، مثل بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، بساعات أقل تكلفة.

ودافع مستخدمو تويتر بشراسة عن اختيار بايدن للساعة وعبروا عن استيائهم من الصحيفة بسبب نبرة تقريرها المعادية للرئيس الجديد.

وغرد متابع قائلا: "لقد حرض ترامب على تمرد عنيف ضد الحكومة التي ترأسها وأودى ذلك بحياة المواطنين، لكن بايدن كان يرتدي ساعة رولكس.. الفرق شاسع".

وغرد آخر: "ليس من المفاجئ أن يرتدي جو بايدن ساعة رولكس. لقد عمل لمدة 50 عامًا على الأقل في وظائف حكومية برواتب جيدة. إذا لم يكن قادرًا على شراء ساعة جميلة في هذه المرحلة من حياته، سيعتبره البعض إساءة لإدارة دخله."

وارتدى كلينتون ساعة "تايمكس آيرن مان" الرقمية البلاستيكية خلال فترة رئاسته، بينما اختار جورج دبليو بوش الظهور بساعة "تايمكس إنديغلو".

واختار أوباما ساعات متوسطة السعر لشركات أمريكية مثل شينولا وجورج جراي.

وكان جون إف كينيدي يمتلك واحدة من أشهر الساعات التي لم يرتدها قط.

ويقال أن ساعة رولكس داي ديت التي ارتداها بايدن أهدتها له مارلين مونرو في عيد ميلاده، برسالة محفورة تقول، "جاك ، بحب كما هو الحال دائمًا من مارلين. 29 مايو 1962. "

وارتدى ليندون جونسون ساعة رولكس ذهبية داي ديت في منصبه، ولذلك منحت الساعة لقب "الرئيس"ن وفق صحيفة "الاندبندنت".

واختار دونالد ترامب ارتداء ساعات ذهبية من تصميم روليكس وكونستانتين وفيتشرون وباتيك فيليب.

تضم مجموعة ساعات بايدن أيضًا ساعات من طراز أوميغا سبيدماستر وأوميغا سيماستر دايفر التي يبلغ سعرها على التوالي 5000 و6000 دولار أمريكي.

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