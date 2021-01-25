الجيش الهندي يقلل من أهمية اشتباك حدودي مع قوات صينية

المصدر: نيودلهي- أ ف ب

خفّف الجيش الهندي من شأن اشتباكات حدودية، جرت مع القوات الصينية، ووصفها بـ«مواجهة طفيفة»، موضحاً في بيان مقتضب أن «القيادتين المحليتين قامتا بتسوية المسألة طبقاً للبروتوكولات المتبعة».



ووقع الاشتباك الأسبوع الماضي عند ممر ناكولا الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق)، كما أوضحت مصادر عسكرية هندية. وقال المسؤولون: إن دورية صينية حاولت عبور الأراضي الهندية في الممر، الذي يصل ولاية سيكيم بمنطقة التيبت الهندية، فتم ردها.



وذكرت مصادر حكومية أن أربعة جنود من القوات الهندية أصيبوا بجروح، مشيرة إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف «جيش التحرير الشعبي» الصيني. ووردت تفاصيل الاشتباك عشية «يوم الجمهورية الهندية»، العيد الوطني، الذي يُحتفل به في نيودلهي بإقامة عرض عسكري، يتضمن أحدث التجهيزات العسكرية.



وشهدت حدود سيكيم في مايو اشتباكات جسدية ورشقاً بالحجارة بين عسكريين من البلدين، أججت التوتر الحدودي بين البلدين الأكبر في العالم، من حيث التعداد السكاني. وفي يونيو، قتل ما لا يقل عن 20 جندياً هندياً، وعدد غير معروف من عناصر القوات الصينية في اشتباك مسلح في منطقة لاداخ على الحدود في الهملايا.



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