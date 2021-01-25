ألمانيا تستلهم «علاج ترامب» ضد كورونا

المصدر: عواصم - وكالات

تتّجه ألمانيا لتكون أول دولة أوروبية تستخدم العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشفاء من كورونا، ووسعت إسرائيل نطاق حملة التطعيم ضد الفيروس لتشمل المراهقين، في حين تستعد أستراليا للبدء بحملة تطعيم، رغم عدم ظهور إصابات جديدة فيها.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان أمس، لصحيفة «بيلد ام تسونتاغ» إن «الحكومة اشترت 200 ألف جرعة بسعر 400 مليون يورو»، أي بتكلفة ألفي يورو للجرعة. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس أنّ المرضى سيتلقونه مجاناً. وأضافت إنّ ألمانيا اشترت جرعات من المختبر الأمريكي «ريجينيرون» ومن نظيره «إلي ليلي». وأشار الوزير الألماني إلى أنّ نوعين من علاج الأجسام المضادة «الأحادية النسيلة» سيتوافران في المستشفيات الجامعية الأسبوع المقبل، مضيفاً إنّ دولته هي «الأولى في الاتحاد الأوروبي» التي تلجأ إلى ذلك في مواجهة تفشي الوباء.

وكان ترامب الذي دخل المشفى فترة قصيرة نهاية أكتوبر لإصابته بفيروس كورونا، تلقى العلاج الذي طوّره «ريجينيرون» قبل أن ترخص له إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مثنياً عليه.

تطعيم المراهقين

ووسعت إسرائيل نطاق حملة التطعيم، وأشركت الفتية والفتيات من سن 16 إلى 18 عاماً فيما وصفته الحكومة بمحاولة لتمكينهم من حضور الامتحانات المدرسية. وتأمل إسرائيل، أسرع دول العالم من حيث وتيرة توزيع اللقاح، أن تبدأ خطوات إعادة فتح اقتصادها الشهر المقبل.

وتقول وزارة الصحة إنها طعمت أكثر من 25 في المئة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة بجرعة واحدة على الأقل منذ 19 ديسمبر بفضل واردات منتظمة من لقاح شركة فايزر.

وفي ملبورن، قال مسؤولون حكوميون إن أستراليا لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا أمس، لتحافظ بذلك على مسارها الناجح في السيطرة على الفيروس في الآونة الأخيرة، إلا أنها حريصة على المضي في حملتها للتطعيم من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تصل أولى شحنات لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا إلى أستراليا في فبراير، لتبدأ حملة لتطعيم من هم فوق السبعين عاماً والبالغين الذين يعانون مشكلات صحية، ويأتي سكان البلاد الأصليون وسكان جزر مضيق توريس أيضاً على رأس القائمة.

وقال وزير الخزانة جوش فرايدينبرغ في مؤتمر صحافي «تمكنا من احتواء الفيروس هنا في أستراليا ولكننا نسعى للبدء بطرح اللقاح».

وأضاف إن الحملة تسير على الطريق الصحيح بالرغم من معدلات العدوى المنخفضة.

كوريا الجنوبية

وفي سيئول، أكدت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنه ليست هناك أي تغييرات في خطتها لجلب لقاحات «استرازينيكا» في الربع الأول من العام، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

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