سفير الإمارات يشارك في مراسم جنازة نظيره الروسي

المصدر: موسكو - وام

شارك الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير دولة الإمارات ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، مع أعضاء السفارة في مراسم جنازة سيرغي كوزنيتسوف سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات.

ونقل السفير في مراسم الجنازة التي حضرها مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس لجنة العلاقات الدولية لمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي تعازي دولة الإمارات لعائلة السفير ولزملائه.

وتوفي السفير الروسي لدى دولة الإمارات سيرغي كوزنيتسوف في 17 يناير الحالي عن عمر ناهز 67 عاماً، حيث شغل منصب سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات منذ أبريل 2019.

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