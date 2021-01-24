مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك يقرر مصير حساب ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

من المفترض أن يراجع مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك قرار تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي العام الماضي، أعلنت الشركة عن تأسيس المجلس، الذي تقول إنه مستقل، للبت في القرارات المثيرة للجدل المتعلقة بمراقبة المحتوى.

ويستطيع ترامب، الذي جُمد حسابه "لأجل غير مسمى" في 7 يناير، تقديم بيان إلى لجنة مكونة من خمسة أعضاء، وفقاً لـ "بي بي سي عربي".

وسيكون حكم اللجنة ملزما، وينطبق على إنستغرام أيضا. وفرض تويتر حظرا دائما على حساب ترامب.

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