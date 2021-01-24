العالم على موعد مع تغيّر التحالفات في عهد بايدن

المصدر: دبي-البيان عمّان - ماجدة أبو طير

أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ العالم سيشهد تغيرات في تحالفاته الكبرى في عهد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ففيما رجّح 56 % من المستطلعين عبر الموقع هذا الخيار، أشار 44 % ممن استطلعت آراؤهم إلى اتجاه مضاد. وأعرب 59.1 % من المستطلعين عبر «تويتر»، أنّ العالم في انتظار تغير في التحالفات بعد تولي بايدن الرئاسة الأمريكية، مقابل 40.9 % ذهبوا إلى عكس ذلك.

وأكّد أستاذ العلوم السياسية د. جمال الشلبي، أنّ وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لسدة الرئاسة سيغيّر الكثير من العلاقات الدولية ويعيد ترتيبها من جديد، فضلاً عن إعادة الحياة للعلاقات بين الولايات المتحدة ودول المحيط الأطلسي، الأمر الذي سيعيد بناء المعسكر الغربي الجديد بقيادة الولايات المتحدة. وأضاف الشلبي: «لا يمكن إنكار وجود مشكلات داخلية في الولايات المتحدة، لكن هذا لا يمنع من أنّه ستكون هنالك قرارات سريعة لإعادة اللحمة للمعسكر الغربي، والتركيز على البعد الاقتصادي في العلاقات الدولية، دول الشرق الأوسط بدورها ستعيد ترتيب أوراقها بما يتماشى مع السياسية الأمريكية، المؤكد أنّ هنالك سياسة جديدة ستنمو بشكل متسارع».

وأشار المحلل السياسي د. زيد النوايسة، إلى أنّ أبرز التغيرات في الإدارة الأمريكية الجديدة، تتمثّل في إعطاء الأولوية للتعاون الدولي في مكافحة كورونا، والتركيز على ترميم العلاقات مع أوروبا والتي تراجعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وأوضح النوايسة، أنّ التغيير الثاني في علاقات الولايات المتحدة الأمريكية هو وقف اندفاعة الصين الاقتصادية باعتبارها المنافس والعدو الأول وكذلك مع روسيا، متوقعاً أن يعود التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأردف النوايسة: «على صعيد القضية الفلسطينية من المتوقع أن يكون هناك انفراج ولو بشكل تدريجي قد يعيد الطرفين للمفاوضات، نحتاج لمزيد من الوقت لمعرفة شكل وسلوك طبيعة التغيرات والتحالفات التي ستقدم عليها إدارة بايدن لأنّ الأولويات ستتركز على الداخل الأمريكي».

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