مجلس الشيوخ يرجئ مساءلة ترامب وعلاقات واشنطن وأوتاوا تتنفّس الصعداء

المصدر: واشنطن - وكالات

اتفق زعماء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، على إرجاء مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب أسبوعين. وقال السناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس: إنّ المحاكمة ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين الثامن من فبراير المقبل، في إطار اتفاق أثنى عليه زعيم الجمهوريين في المجلس، ميتش ماكونيل.

وتابع شومر: إن الجدول الزمني الجديد، سيسمح لمجلس الشيوخ بالتحرك سريعاً، لبحث مرشحي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيسين، ومباشرة مهام أخرى، وسيعطي لمشرعي مجلس النواب، الذين سيمثلون الادعاء في القضية، وفريق ترامب، مزيداً من الوقت للاستعداد للمحاكمة. وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ: «خلال هذه الفترة، سيواصل المجلس العمل على أمور أخرى، منذ أجل الشعب، ومنها ترشيحات الحكومة، ومشروع قانون الإغاثة من كوفيد19، الذي سيقدم إعانات للملايين الذين يعانون خلال هذه الجائحة».

في الأثناء، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنّ ترامب، فكّر في استبدال وزير العدل بالإنابة، جيفري إيه روزن، بمحامٍ في وزارة العدل، بإمكانه مساعدته على إجبار مسؤولي جورجيا، على إلغاء نتيجة الانتخابات في الولاية. وذكرت «نيويورك تايمز»، أن ترامب لم يتراجع عن الخطوة، إلا بعدما تم إبلاغه بأن جميع كبار المسؤولين في وزارة العدل، سيستقيلون بشكل جماعي، إذا مضى قدماً بالخطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أنّ ترامب تراجع، بعدما قيل له إن الخطوة ستشعل موجة استقالات واسعة.

أول اتصال

وفي أول اتصال هاتفي يجريه مع زعيم دولة أجنبية، تحدث جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بشأن عدد من الموضوعات، ووضع خطط لاستمرار المشاورات الشهر المقبل. وبحث ترودو وبايدن في كل القضايا، من وباء كوفيد 19، إلى إجراءات حماية البيئة. وقال مكتب ترودو، إنّ ترودو وبايدن، تعهدا، بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن بايدن ورئيس الوزراء الكندي، اتفقا على أن يلتقيا الشهر المقبل. وأشار ترودو، إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة الجديدة، تمثّل فرصة لطيّ صفحة العلاقة الصعبة بين البلدين في عهد ترامب.

مراجعة اتفاق

على صعيد آخر، أبلغت حكومة بايدن، السلطات الأفغانية، برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في 20 فبراير بين واشنطن وحركة طالبان، لا سيّما بهدف تقييم احترام المتمردين لتعهداتهم. وقالت إيميلي هورن الناطقة باسم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن سوليفان، اتصل بنظيره الأفغاني، حمد الله مهيب، وأبلغه بوضوح، نيّته مراجعة الاتفاق.

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