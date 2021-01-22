التشرد في غرب أفريقيا يتزايد 4 أضعاف

المصدر: جنيف - رويترز

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن عدد الفارين من العنف في منطقة الساحل بغرب أفريقيا زاد بواقع أربعة أمثاله خلال العامين الأخيرين، وأن عدد النازحين في دولهم بالمنطقة وصل إلى مليونين.

وكثف متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة و«داعش» وجودهم في المنطقة شبه القاحلة على حافة الصحراء، وألهبوا الصراعات العرقية في كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر وأرغموا تجمعات سكانية كاملة على النزوح عن ديارها.

وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوريس تشيشيركوف في مؤتمر صحفي في جنيف، إن أكثر من نصف النازحين موجودون في بوركينافاسو، حيث يضطر كثيرون للنوم في العراء ولا يجدون ما يكفي من المياه.

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