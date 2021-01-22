إعلان موعد إحالة لائحة اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ

المصدر: أ ف ب

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم، موعد إحالة لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، موضحاً أن اللائحة ستكون على طاولة المجلس يوم الاثنين المقبل، حيث تعود صلاحية محاكمته بتهمة "التحريض على التمرد".

وقال شومر إن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، "أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الاثنين على مجلس الشيوخ".

وهذه المرحلة، التي تشمل تلاوة بنود إجراء العزل، الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ، ستعني البدء رسمياً بمحاكمته الثانية في هذا الإطار.

لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر كما لم يتم تحديد موعد لذلك.

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية، ميتش ماكونيل: "الجدول الزمني ومدة" الجلسات.

وأضاف: "لكن لا تخدعوا أنفسهم، ستكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنباً".

وخلفه على المنصة ميتش ماكونيل، معرباً عن أسفه للسرعة.

وقال: "لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ".

وتابع: "نحن بحاجة إلى محاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية"، مقترحاً الانتظار حتى منتصف فبراير لبدء النقاشات.

والملياردير الجمهوري متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

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