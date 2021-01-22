السيسي يأمر بمنح الجنسية المصرية لـ25 شخصاً بعد ربع قرن بلا هوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح الجنسية المصرية لعائلة الشيخ عيد هليل وعائلة شقيقه سالم هليل، وللأفراد أسرتيهما البالغ عددهم 25 شخصا بعد أن كانوا بلا هوية منذ 25 عاما.

وتمت الموافقة على استخراج كافة الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ويستطيعون الآن ممارسة حياتهم الطبيعية مثلهم مثل أي مواطن مصري.

وقدم الشيخ عيد هليل، وشقيقه الشيخ سالم هليل، الشكر إلى الرئيس المصري الذي ساعدهم في الحصول على الجنسية المصرية بعد أن حرموا منها مدة 25 سنة بسبب خطأ غير مقصود.

وقال الشيخ عيد هليل، إن أبناءهم سينالون حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها من الخدمات التي يتمتع بها جميع المواطنين المصرين، وأنهم الآن يستطيعون استرداد حقوقهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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