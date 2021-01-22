جونسون: الإغلاق قد يستمر حتى الصيف

يبدو أن الإغلاق الثالث بالمملكة المتحدة جراء فيروس كورونا قد يستمر، حيث حذرت الحكومة من أن من المبكر للغاية التفكير في تخفيف القيود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل لم يعاودا ترديد التطمينات السابقة بأن الأوضاع في المملكة المتحدة ستعود إلى طبيعتها بحلول أبريل القادم، حتى مع استمرار توسيع برنامج التطعيمات ليصل إلى خمسة ملايين شخص.

وبدلا من ذلك قاما بتشديد الإجراءات لتطبيق القيود الحالية في ظل المخاوف من وجود أعداد هائلة من الأشخاص لا تزال تستهين بالقواعد، مما يصعب من جهود السيطرة على انتشار المرض.

وقالت باتيل "إنه من السابق للأوان القول أو حتى التكهن بموعد رفع القيود. هذه البلاد لا تزال تمسك بها تلابيب الجائحة".

وأفادت بلومبرج أن جونسون لم يستبعد ذلك عندما سئل في وقت سابق عما كان ينبغي فرض الاغلاق حتى فصل الصيف، محذرا فقط من أن سلالة الفيروس الجديدة "أشد عدوى بكثير" وأن المملكة المتحدة تواجه "بلا جدال وضعا صعبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

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