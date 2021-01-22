«سباق اللقاحات» يشعل اهتمام العالم

المصدر: عواصم -وكالات

لا تزال حملات التلقيح ضد فيروس «كورونا» تشغل اهتمام العالم في سباقه مع الوباء، ويتزايد طلب الدول على اللقاحات. تأمل الحكومة الفرنسية في أن يتمكن 45 مليون شخص من الحصول على اللقاح ضد فيروس «كورونا» بحلول يونيو المقبل، حسبما ذكرت صحيفة «ليز ايكو» في تقرير في حين نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير القول إنه في بداية العام، كانت الحكومة تهدف لتطعيم 27 مليون شخص، أو 17 مليوناً إذا لم يحصل لقاح «أسترازينيكا» على تصريح للتسويق. ويعتمد التقدير الأعلى على أربعة لقاحات إضافية تمت الموافقة عليها من جانب وكالة الأدوية الأوروبية، حسب «ليز ايكو».

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تعديل عدد الجرعات المتاحة بحلول يونيو بالزيادة إلى 91 مليون مقابل 77 مليون جرعة سابقاً. توفير التطعيمات وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً بالمضي قدماً في توفير التطعيمات بشكل سريع قدر الإمكان.

وقالت أمس، بالنظر إلى التوريدات والتصاريح المخطط لها للقاحات أخرى، إنه إذا حدث كل شيء كما تم التعهّد به، سيمكننا «توفير لقاح لكل مواطن حتى نهاية الصيف»، لافتة إلى أن فصل الصيف يستمر حتى 21 سبتمبر.

وتابعت: «أتفهم عدم الصبر»، ودافعت في الوقت ذاته عن شركة «بيونتك» الألمانية التي عملت على تطوير لقاح ودافعت مجدداً عن الشراء الأوروبي المشترك للقاح، وقالت: «كان سيكون أمراً مريعاً، إذا تم توفير لقاحات هنا في ألمانيا، بينما لا يكون متوافراً في دول أصغر». هدية لباكستان في باكستان، أعلن وزير الخارجية شاه محمود قرشي أمس، أن بلاده سوف تحصل على نصف مليون جرعة من لقاح «كورونا» من جارتها وحليفتها الصين الشهر الجاري.

وقال قرشي: «أريد إطلاع الأمة على الأنباء الجيدة أن الصين تعهدت بالتسليم الفوري لـ 500 ألف جرعة من اللقاح لباكستان بحلول 31 يناير الجاري». تحدث قرشي لنظيره الصيني وانج يي في الوقت الذي يزداد فيه الضغط على الحكومة لإصدار طلب شراء لاستيراد أحد اللقاحات المتاحة فيما تواصل الجائحة الانتشار في البلاد.

وأقرت هيئة تنظيم الدواء الباكستانية الأسبوع الماضي استخدام اللقاحين اللذين أنتجتهما شركتي أسترازينيكا الأوروبية وسينوفارم الصينية. وفي الهند، قال وزير الصحة هارش فاردهان إن لقاحات «كورونا» الهندية آمنة ويجب ألا يخشى الناس منها أو أن يستجيبوا للمعلومات الكاذبة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ما وصفته وزارته بأنه «تردد بشأن اللقاح».

وبدأ طرح اللقاح في الهند في 16 يناير الجاري، بهدف تطعيم 30 مليون فرد من العاملين في فرق الرعاية الصحية والموظفين المساعدين في الجولة الأولى، لكن العملية تسير ببطء، حيث تم تحقيق أقل من 60% من الهدف خلال الأيام الخمسة الأولى. وتم تطعيم ما مجموعه 786 ألفاً و842 فرداً من فرق الرعاية الصحية حتى مساء أول من أمس، وفقاً لوزارة الصحة. المجر تقر «سبوتنيك» وأصبحت المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تقر استخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك v» لتسريع خروج البلاد من أزمة «كورونا».

وأعلن وزير الدولة المجري جيرجيلي جولياس في إيجاز صحافي أن هيئة تنظيم الدواء المجرية منحت موافقة طارئة للقاح «سبوتنيك v» الروسي وأيضاً للقاح الذي طورته شركة «أسترازينيكا» البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وتدرس الحكومة في بودابست أيضاً شراء اللقاح الصيني من سينوفارم.

ويزور وزير الخارجية المجري بيتر شيجارتو موسكو اليوم، حيث ربما يتفق على شراء كمية كبيرة من اللقاح الروسي. وقال وزير الدولة جولياس: «إننا لا نريد سوى شراء لقاحات تم استخدامها بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص، لقاحات تعتبرها السلطات المجرية آمنة وفعالة وتم إقرارها».

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