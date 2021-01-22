بايدن يصدر أوامر تنفيذية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

المصدر: وكالات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة بخصوص فيروس كورونا، وقدم فريقه الصحي لمواجهة الوباء.

وقال بايدن إن "كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أمريكا"، لافتاً إلى "بداية غير موفقة في الولايات المتحدة لعملية التطعيم بلقاح كورونا".

وأضاف أن "خطتنا لمواجهة كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية"، مؤكداً: "سنقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا".

وأوضح : "سنطلب المزيد من الأموال من الكونغرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا"، مشيراً: "سنحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأمريكيين".

وفرض بايدن على الأمريكيين استخدام الكمامة لمواجهة كورونا، مؤكداً أن "الكمامة ضد كورونا عمل وطني".

وأقر الرئيس الأمريكي الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة. كما استخدم قانون الدفاع لمواجهة كورونا.

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