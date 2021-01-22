بلينكن هل ينجح في إنعاش تحالفات أمريكا؟

المصدر: دبي - أمجد عرار

في دولة مثل الولايات المتحدة، بحجمها وقوة تأثيرها في العالم، ما إن يحدث تغيير في الطاقم السياسي، حتى تتجه الأنظار إلى وزير الخارجية بوصفه المايسترو الذي يضبط سياسة أقوى دولة في العالم وعلاقاتها مع دول العالم، تحالفياً أو صراعياً، وكلاهما يتركان أثراً -ربما حاسماً- في استقرار العالم. الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وقع اختياره على الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن (58 عاماً)، ليشغل هذا المنصب المهم في إدارته التي تشكلت للتو. من الطبيعي أن يتوقع مراقبون أن يحدث بلينكن قطيعة مع معظم الخطوط العامة لسياسة دونالد ترامب الخارجية، والتي تميزت بالاضطراب والجدل. فمن هو هذا الرجل الذي أوكلت له أشد المهمات حساسية في مطبخ القرار الأمريكي؟

اختيار بلينكن كان بمثابة إعلان لسياسة «قلب ظهر المجن» لأربع سنوات من الاضطراب والجدل ميزت عهد ترامب. وتشير إلى نية بايدن إعادة الدبلوماسية الأمريكية إلى سكة تعيد للبلاد دورها القيادي دولياً ومواجهة التحدي الصيني المتنامي والنهوض الروسي، والتوازن للسياسة الأمريكية في ملفات عديدة، ومنها الشرق الأوسط.

بلينكن هو ممن وصفهم بايدن بأنهم «مبدعون وخلاقون.. واختبروا الأزمات». ويتميز بقربه من الرئيس الجديد على مدى سنوات. فقد كان أحد المستشارين الرئيسيين للسيناتور جو بايدن عندما كان رئيساً للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

ولدى تولي باراك أوباما الرئاسة في 2009، شغل بلينكن منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس ثم نائباً لمستشار الأمن القومي للرئيس، ليصبح في 2014 نائباً لوزير الخارجية (جون كيري).

ووفقاً لـ «فرانس 24»، يظهر هذا الدبلوماسي الفرانكفوني في الصورة الشهيرة التي التقطت فيما تسمى «غرفة العمليات» التي نشرها البيت الأبيض بعيد عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بمدينة أبوت آباد الباكستانية في 11 مايو 2011.

ويعزو بعض المتابعين للشأن الأمريكي انطلاق مسيرة بلينكن السياسية إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما انتقل من مهنة الصحافة (التي مارسها لوقت قصير في صحيفة «الجمهورية الجديدة») إلى البيت الأبيض، حيث أصبح محرر خطابات الرئيس السابق بيل كلينتون في مجال السياسة الخارجية.

الطفولة والشباب

أنتوني بلينكن من مواليد 16 أبريل 1962 في نيويورك من أب دبلوماسي وأم شغوفة بالثقافة. وكان عمه سفيراً سابقاً وزوج أمه محام بارز.

بدأ دراسته في مدرسة عريقة بحي مانهاتن قبل أن ينتقل برفقة والدته إلى باريس في سن التاسعة وتابع دراسته، لا سيما في ثانوية ثنائية اللغة. وبعد الثانوية، تابع دراسته الجامعية بكلية الحقوق في باريس ثم في جامعتي هارفارد وكولومبيا في نيويورك.

وحسب إذاعة «إن بي آر» الأمريكية فإن بلينكن درس القانون في جامعة هارفارد وتخرج فيها، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 1988، وعمل في مجال دراسته لفترة بعد تخرجه ثم انخرط في المجال السياسي في الولايات المتحدة.

ويملك بلينكن خبرة ممتدة في شؤون الخارجية والأمن القومي الأمريكي، وكانت بدايته على المستوى السياسي عام 1994 من خلال منصب المدير الأول لكتابة الخطابات في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض الذي استمر حتى عام 2001. وبالتزامن، شغل منصب المدير الأول للتخطيط الاستراتيجي واستمر في هذا المنصب منذ 1994 حتى 1998.

وفي عام 1999 تولى منصب المدير الأول للشؤون الأوروبية والكندية إلى جانب عمله مساعداً خاصاً للرئيس حتى عام 2001، وفي العام التالي عُيّن مديراً للموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حتى 2008. وبحلول 2009 وحتى 2013 بدأ بلينكن في عمل جديد كنائب مساعد الرئيس، كما تولى منصب نائب مستشار الأمن القومي من 2013 حتى 2015 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

في 2015 كان بلينكن أول مسؤول حكومي أمريكي شغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة، وإلى جانب الوظائف التي تولاها كان عضواً في الفريق الانتقالي الرئاسي لأوباما وبايدن، كما شارك في الحملة الانتخابية للأخير. وانضم إلى الحملة فور إعلان بايدن ترشّحه لخوض السباق التمهيدي داخل الحزب الديمقراطي، وظل سنداً له ومستشاراً وفياً لغاية فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ويدير بلينكن شركة الاستشارات «ويست اكسيك ادفايزرز» التي شارك في تأسيسها.

ثلاثة عناوين

ولأجل إصلاح الأضرار التي ألحقها دونالد ترامب بالسياسة الخارجية الأمريكية، تبرز ثلاثة عناوين في أجندة بلينكن: العودة لاتفاقية باريس للمناخ ولمنظمة الصحة العالمية، وإنعاش الاتفاق النووي مع إيران الذي شارك في صياغته إلى جانب كيري.

وكغيره من الديمقراطيين الأمريكيين، ظل ينتقد دبلوماسية ترامب التي وصفها بأنها «عبثية وغير منتظمة». وقال لـ «فرانس24» في يونيو 2017: «نظرتنا إلى العالم وإلى دور الولايات المتحدة دولياً مختلفة تماماً» عن نظرة ترامب. وتابع: «في ظل إدارة أوباما، كنا مقتنعين بأن كل طرف يمكنه تحقيق إنجازات في العلاقات الدولية، خلافاً للرئيس ترامب الذي يرى دائماً أنّ هناك، حتماً، فائزاً وخاسراً».

بلينكن تعهّد بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبنّاها ترامب، مؤكداً أن الولايات المتحدة عادت إلى القيادة، لكنها ستعتمد الآن على حلفائها «للفوز في المنافسة مع الصين» ومواجهة خصومها الآخرين.

وفي كلمة مسجّلة مسبقاً أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قال بلينكن: «يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية التي تقوّي نفوذنا في أنحاء العالم»، مضيفاً: «معاً، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية».

أولويات جديدة

في جلسة المصادقة على تعيينه في الكونغرس، سرد وزير الخارجية الأمريكي أولويات الإدارة الجديدة فيما يتعلق بعدد من القضايا وملفات السياسة الخارجية الحساسة، إذ أكد أن إدارة بايدن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، شرط أن تفي طهران مجدّداً بالتزاماتها. وقال: «إذا عادت إيران للتقيد بالاتفاق، فنحن أيضاً سنتقيد به»، مشيراً إلى أن ذلك «نقطة انطلاق، مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مجدداً إلى جانبنا، سعياً لاتفاق أقوى يستمر وقتاً أطول»، ومعتبراً أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، بالإضافة إلى «أنشطتها المزعزعة» للشرق الأوسط.

بلينكن يؤكد أن إدارة بايدن ملتزمة بعدم حيازة إيران السلاح النووي، وإنها ستشرك دول الخليج العربية وإسرائيل بأي مفاوضات نووية بشأن إيران، معتبراً أن حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة مما هي عليه الآن، وفقاً لما نقلت قناة «DW» الألمانية.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يرى وزير الخارجية الجديد أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في ذلك النزاع هي «حل الدولتين»، ولكنه يشكّك بإمكان تحقيق هذا الحل على المدى القصير. ويوضّح أن «السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، مع إعطاء الفلسطينيين دولة، هو عبر حل الدولتين.. واقعياً أظن أنه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير».

بلينكن الذي أكد أن السفارة الأمريكية ستبقى في القدس ولن تعاد إلى تل أبيب، دعا الإٍسرائيليين والفلسطينيين فوراً «إلى تجنب اتخاذ خطوات تزيد هذه العملية تعقيداً».

الصين.. وتركيا

يرى بلينكن أن ترامب «كان محقاً» في اتخاذ «موقف أكثر حزماً تجاه الصين»، لكنّه أكد أنه يخالفه الرأي بشأن استراتيجيته «حول عدد من النقاط». وقال بلينكن لمجلس الشيوخ: إن «المبدأ الأساسي كان صحيحاً»، مضيفاً أنه «يجب أن نواجه الصين من موقع قوة وليس من موقع ضعف»، ومشيراً إلى أن ذلك يتطلب «العمل مع الحلفاء بدلاً من تشويه سمعتهم والمشاركة في المؤسسات الدولية وقيادتها بدلاً من الانسحاب منها». ورأى أن التخلي عن المؤسسات المتعددة الأطراف «يترك المجال للصين لوضع القواعد والمعايير وتنشيط هذه المؤسسات».

وبالنسبة لتركيا، أشار بلينكن إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات عليها لشرائها أنظمة دفاع جوي روسية الصنع. ووصف تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، بأنها «شريك استراتيجي مزعوم».

وقال بلينكن: «فكرة أن يكون ما يسمى بشريك استراتيجي لنا على وفاق مع أحد كبار منافسينا الاستراتيجيين في روسيا غير مقبولة». وأضاف: «أعتقد أننا بحاجة إلى النظر لمعرفة تأثير العقوبات الحالية ثم تحديد إن كان هناك إجراءات أخرى يتعين القيام بها».

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