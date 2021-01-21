عمالة الأطفال في العالم.. ظروف خطيرة ورقم مرعب

المصدر: جنيف- د.ب.أ

حض قادة الأمم المتحدة الحكومات والشركات والمجتمع المدني على تكثيف الجهود العام الجاري، لإنهاء عمل الأطفال بحلول 2025، وفقاً لما هو متفق عليه من جانب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قبل عشر سنوات.

وقال رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر، اليوم الخميس، في معرض إطلاق الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على عمل الأطفال: «دعونا نتذكر أنه لا يزال هناك 152 مليوناً في صفوف عمالة الأطفال»، غير أن العدد أقل بواقع مئة مليون مقارنة ببداية القرن الجاري.

وقال رايدر في فعالية عبر الإنترنت من جنيف: إنه يجب على وكالات الأمم المتحدة العمل معاً للتصدي لهذه المشكلة لا سيما في قطاع الزراعة، وفي مناطق الصراع التي غالباً ما يعمل فيها الأطفال في ظل ظروف خطيرة.

وحذرت هنريتا فور، رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، من أن جائحة «كورونا» (كوفيد 19)جعلت الأطفال أكثر عرضة للاستغلال.

وقالت: إنه في حين أن الجائحة زادت من الصراع الاقتصادي، فإن إجراءات الإغلاق زادت من صعوبة وصول عمال الرعاية الاجتماعية ومفتشي العمل إلى الأطفال وأماكن عملهم.

وحضت الشركات بالقيام بما عليها في أعمال العام الجاري، وقالت فور: «لم يعد هناك عذر لإدراج عمل الأطفال في سلاسل إمدادكم».

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