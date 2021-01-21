لجنة الانتخابات المركزية تعلن فوز صدر جباروف في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان، اليوم الخميس، فوز صدر جباروف في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 يناير الجاري.

كما أكد أعضاء اللجنة المركزية منح جباروف شهادة وشارة الرئاسة محفورا عليها اسمه الأول واسم عائلته وتاريخ ولايته.

ومن جانبه صرح رئيس الإدارة الرئاسية سويونبيك قاسمامبيتوف، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس المنتخب صدر جبروف استقال من منصب رئيس الوزراء.

وقال قاسمامبيتوف :"بعد إعلان نتائج الانتخابات، استقال صدر نورغوجويفيتش جباروف من منصب رئيس الوزراء. واستقالت الحكومة، وسيقوم أعضاء مجلس الوزراء بمهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة".

يذكر أن صدر جباروف كان قد حصل على 79.2% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في قيرغيزستان، وفق "سبوتنيك".

وأعلن رئيس قرغيزستان السابق، سورونباي جينبيكوف، يوم 15 أكتوبر، استقالته، على خلفية احتجاجات اندلعت في الخامس من شهر أكتوبر، اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من الشهر نفسه.

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