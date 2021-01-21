نتانياهو يدعو بايدن إلى «تعزيز التحالف»

المصدر: (القدس - أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، جو بايدن إلى «تعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي» و«مواصلة توسيع نطاق السلام» بين إسرائيل ودول عربية.

وهنأ نتانياهو جو بايدن لتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، كما هنأ كامالا هاريس بتنصيبها نائبة للرئيس. وقال في كلمة عبر الفيديو: «إنني أتطلع إلى العمل معكم لتعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومواصلة توسيع نطاق السلام بين إسرائيل والعالم العربي ومواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التهديد الذي تشكله إيران».

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