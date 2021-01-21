روسيا تأمل بعمل «بنّاء أكثر» مع بايدن

المصدر: (موسكو - أ.ف.ب)

أعلنت روسيا، أمس، أنها تأمل بعمل «بنّاء أكثر» مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن مسألة تمديد اتفاقية «نيو ستارت» للحد من الترسانة النووية التي تنتهي مدة سريانها في 5 فبراير.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر بعد دقائق من تنصيب بايدن: «نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفاً بناء أكثر إزاء الحوار معنا» بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت التي تحد من الترسانة النووية للبلدين. وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بتحسين العلاقات مع واشنطن في عهد بايدن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز