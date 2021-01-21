بايدن: ترامب ترك لي رسالة "ودية للغاية"

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ترك له رسالة "ودية للغاية" .وأضاف بايدن من البيت الأبيض: "الرئيس كتب رسالة لطيفة للغاية".

وتابع: "لأنها (الرسالة) خاصة لن أتحدث عنها حتى أتحدث معه لكنها كانت لطيفة".

وأدى الرئيس الأمريكى جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فى حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب ، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة فى البلاد.

وأعلن جو بايدن، في خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة، أن "الديمقراطية انتصرت" وأشاد بالتداول السلمي للسلطة، على الرغم من العنف في مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بايدن "هذا هو يوم أمريكا. هذا هو يوم الديمقراطية. يوم تاريخ وأمل للتجديد والعزم".

وأشاد بايدن بـ "أهل الصلاح" في البلاد. "لقد قطعنا شوطا طويلا. ولا يزال أمامنا الكثير لنقطعه".

وأشار إلى أن البلاد تمر بوقت "مليء بالتحديات"، مشيرا إلى جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.

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