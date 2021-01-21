بايدن يزور ضريح الجندي المجهول برفقة 3 رؤساء سابقين

المصدر: أ ف ب

توجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مقبرة ارلينغتون العسكرية قرب واشنطن حيث وقف عند ضريح الجندي المجهول، يرافقه ثلاثة من أسلافه.

وكان الديمقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما والجمهوري جورج بوش الابن إلى جانبه في هذه المحطة الأخيرة قبل توجهه إلى البيت الأبيض.

وفي تكريمهما للعسكريين الذين قضوا خدمة للولايات المتحدة، ألقى جو بايدن تحية عسكرية فيما وضعت نائبته كامالا هاريس يدها على قلبها.

وأدت فرقة موسيقية عسكرية النشيد الوطني.

ويضم هذا المدفن العسكري رفات أبطال وطنيين ورئيسين، هما جون كينيدي ووليام هاورد تافت.

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