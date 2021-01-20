في تغريدته الأولى من "تويتر" الرئاسة.. بايدن يتعهد بمعالجة الأزمات

المصدر: البيان الإلكتروني

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية، مؤكداً ضرورة استغلال الوقت في معالجة أزمات أمريكا.

وقال بايدن، اليوم، في أولى تغريداته من الحساب الرسمي للرئاسة الأمريكية على "تويتر": "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها".

وأضاف: "لهذا السبب، أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية"

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