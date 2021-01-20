موقف طريف.. كلينتون ينعم بلحظة نوم خلال خطاب بايدن

المصدر: البيان الإلكتروني

في موقف طريف تخلل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بدا الرئيس الأسبق بيل كلينتون وقد غلبه النوم خلال إنصاته إلى خطاب بايدن.

وكان حفل التنصيب قد شهد تشديدات أمنية بالغة، بينما اقتصر الحضور على ألف شخص فقط.

وحضر المراسم في ساحة مبنى الكابيتول الرؤساء السابقون جورج دبليو بوش وباراك أوباما وبيل كلينتون.

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية، ظهر اليوم، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ودعا في كلمة عقب القسم إلى "الوحدة"، متعهداً بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي، مشيداً بيوم أمل وانتصار للديمقراطية.

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