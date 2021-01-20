أمريكا تفتح فصلاً جديداً مع وصول بايدن ورحيل ترامب

المصدر: ا ف ب

تطوي الولايات المتحدة اليوم الأربعاء صفحة في تاريخها مع مغادرة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب واشنطن الى فلوريدا قبل ساعات على أداء جو بايدن اليمين ودخوله البيت الأبيض، مقدما نفسه كجامع لبلاد مقسومة وقلقة وتسجل وفيات بأعداد كبرى بفعل الوباء.

ومع أنه تمنى أخيرا حظا موفقا لبايدن في رسالة فيديو، فان الملياردير المتقلب لم يهنئ أبدا الرئيس المنتخب وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عاما ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن الاربعاء.

في المقابل، سيكون باراك اوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديموقراطي المرتقب عند الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفدرالية.

وسيدخل هذا النهار كتب التاريخ في الولايات المتحدة خصوصا بسبب وصول امرأة الى منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في العالم. ستصبح كامالا هاريس (56 عاما) أول امرأة سوداء من أصول هندية تتولى هذا المنصب.

في ختام ولاية شهدت سيلا من الفضائح ومرتين اجراء "عزل"، يغادر دونالد ترامب السلطة ومستويات التأييد الشعبي له في أدنى مستوياتها ومقطوعا عن قسم من معسكره الذي روعه مشهد اقتحام الكونغرس من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته.

وبعد حفل قصير في قاعدة اندروز بضواحي واشنطن، سيغادر للمرة الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" الى ناديه في مارالاغو بولاية فلوريدا حيث سيبدأ حياته الجديدة كرئيس سابق.

- فارق كبير-

يعتزم جو بايدن الذي يتولى الرئاسة وهو في سن 78 عاما بعد نصف قرن من الحياة السياسية، أن يطبع اعتبارا من اليوم الأول ببصمته الفارق الكبير - في الجوهر كما في الشكل- مع رجل الأعمال النيويوركي السباق.

وفي لحظة وحدة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا، سيكون ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الى جانبه، وبدعوة منه، خلال قداس في كاتدرائية القديس متى صباحا.

سيوقع بايدن بعد تنصيبه سلسلة مراسيم في المكتب البيضاوي تكرس الفارق مع عهد ترامب تتعلق بمواضيع المناخ والهجرة والدبلوماسية.

مساء الثلاثاء وبعيد وصوله الى واشنطن وجه تحية لضحايا كوفيد-19 مع احياء ذكرى 400 ألف أمريكي حصد الوباء أرواحهم، في تناقض صارخ مع موقف ترامب الذي عمد منذ أشهر الى التقليل من أهمية أثر الوباء.

وقال في كلمة مقتضبة إنّه "من أجل أن نُشفى، يجب أن نتذكّر. من الصعب أحياناً أن نتذكّر، لكن هذه هي الطريقة التي نُشفى بها".

واضاف "لهذا السبب نحن هنا اليوم"، في حين أضيئت خلفه حول بركة الماء الضخمة الواقعة أسفل النصب في ساحة "ناشونال مول" 400 شمعة إحياءً لذكرى الأميركيين الـ400 ألف الذين راحوا ضحايا الفيروس الفتّاك.

وهذه هي المرة الأولى التي يضيء فيها الأمريكيون بهذه الطريقة هذه البركة الشهيرة التي تجمّع حولها في العام 1963 آلاف الأشخاص للاستماع إلى مارتن لوثر كينغ وهو يلقي، من على درجات نُصب أبراهام لنكولن التذكاري، خطابه التاريخي "لديّ حلم".

وقبل ساعات وعند مغادرته معقله ديلاوير كان بايدن شديد التأثر واغرورقت عيناه بالدموع. وقال "اعذروني لتأثري، عندما سأموت ستكون ديلاوير محفورة في قلبي"، مستعيدا أقوال الكاتب الإيرلندي جيمس جويس.

وسيكون بايدن البالغ 78 عاما والفخور بأصوله الإيرلندية أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا عند تولّي المنصب.

- لا حشود انما أعلام-

يجري حفل تنصيب بايدن في اجواء خاصة تحت تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد والصدمة التي خلفها اقتحام الكونغرس الذي أسفر عن خمسة قتلى.

اجراءات الأمن المحيطة بالحفل ستكون استثنائية. وسيتم نش حوالى 25 ألف عنصر من الحرس الوطني وآلاف الشرطيين من كل انحاء البلاد.

بسبب عدم حضور الحشود التي تتدفق عادة في مثل هذا اليوم الى جادة "ناشونال مول" في واشنطن لرؤية الرئيس الجديد، فان بايدن سيقف امام أكثر من 190 ألف علم اميركي نصبت لتمثيل المواطنين الغائبين.

ونصبت حواجز وأسلاك شائكة لحماية "المنطقة الحمراء" الواقعة بين تلة الكابيتول والبيت الابيض.

في الانتظار، بدأت عملية تثبيت الوزراء الذين اختارهم الرئيس المنتخب الثلاثاء في مجلس الشيوخ لكي تبدأ الحكومة عملها في أسرع ما يمكن في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها أميركا.

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