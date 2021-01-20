ترامب يدعو الأمريكيين إلى "الصلاة" من أجل نجاح إدارة بايدن

المصدر: وكالات

دعا الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين الثلاثاء، في كلمة لمناسبة انتهاء ولايته، إلى "الصلاة" من أجل نجاح الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال الرئيس المنتهية ولايته بحسب مقتطفات من خطابه الأخير، "هذا الأسبوع، سيتم تنصيب إدارة جديدة ونحن نصلي من أجل أن تنجح في إبقاء أمريكا آمنة ومزدهرة"

وأضاف: " الآن بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر يوم الأربعاء أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها قد بدأت للتو".

كما أشار ترامب إلى أنه أعاد تأكيد فكرة أن "الحكومة في الولايات المتحدة تستجيب للشعب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز