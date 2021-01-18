بالفيديو..السيطرة على حريق قرب الكونغرس

المصدر: وكالات

استبعد مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، وجود أي تهديد أمني جراء حريق صغير نشب قرب مبنى الكونغرس، حيث يجري فريق تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدين، تحضيرات للحفل الذي سيقام، الأربعاء.

وكانت قوات الأمن في العاصمة واشنطن، الاثنين، قد أجلت فريق تحضيرات حفل التنصيب بسبب "تهديد أمني".

وطلب من أفراد الأمن أخذ مواقعهم في الكونغرس، فيما انتشر جنود الحرس الوطني وأفراد الشرطة في المنطقة المحيطة بالمبنى.

وقالت السلطات إنه تمت السيطرة على الحريق "الصغير"، بعد أن شوهدت سحب الدخان تتصاعد من على مسافة من مبنى الكونغرس.

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